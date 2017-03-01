В Росреестре Башкирии назначен ВРИО руководителя управления

Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии временно исполняющим обязанности руководителя управления Росреестра по Башкирии с 1 марта 2017 года назначен заместитель данного ведомства Петр Клец. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления. Напомним, что бывший руководитель башкирского Росреестра Игорь Шеляков переезжает в Ленинградскую область, где займет аналогичную должность в областном управление.