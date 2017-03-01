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В Росреестре Башкирии назначен ВРИО руководителя управления

1 марта 2017, 13:10
Им стал заместитель руководителя Петр Клец.

Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии временно исполняющим обязанности руководителя управления Росреестра по Башкирии с 1 марта 2017 года назначен заместитель данного ведомства Петр Клец. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления. Напомним, что бывший руководитель башкирского Росреестра Игорь Шеляков переезжает в Ленинградскую область, где займет аналогичную должность в областном управление.

Справка:

Петр Клец родился 15 марта 1977 года в Ростовской области. В 1999 году окончил Донской юридический институт, в 2009 - Российскую академию правосудия.

С 2001 по 2005 годы – работал в учреждении юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Ростовской области, Главном управлении Федеральной регистрационной службы по Ростовской области, государственным регистратором прав Ростовской области.

С 2005 по 2007 годы – адвокат Ростовской областной коллегии адвокатов.

С 2007 - помощник руководителя Управления Федеральной регистрационной службы по Республике Башкортостан.

С 2008 по 2012 годы - заместитель руководителя Управления Федеральной регистрационной службы по Республике Башкортостан, Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан.

С 2012 по 2014 годы – заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тульской области.

С 2014 года - заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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