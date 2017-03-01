В Росреестре Башкирии назначен ВРИО руководителя управления

Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии временно исполняющим обязанности руководителя управления Росреестра по Башкирии с 1 марта 2017 года назначен заместитель данного ведомства Петр Клец. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления. Напомним, что бывший руководитель башкирского Росреестра Игорь Шеляков переезжает в Ленинградскую область, где займет аналогичную должность в областном управление.
Справка:
Петр Клец родился 15 марта 1977 года в Ростовской области. В 1999 году окончил Донской юридический институт, в 2009 - Российскую академию правосудия.
С 2001 по 2005 годы – работал в учреждении юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Ростовской области, Главном управлении Федеральной регистрационной службы по Ростовской области, государственным регистратором прав Ростовской области.
С 2005 по 2007 годы – адвокат Ростовской областной коллегии адвокатов.
С 2007 - помощник руководителя Управления Федеральной регистрационной службы по Республике Башкортостан.
С 2008 по 2012 годы - заместитель руководителя Управления Федеральной регистрационной службы по Республике Башкортостан, Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан.
С 2012 по 2014 годы – заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тульской области.
С 2014 года - заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан.