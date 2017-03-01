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В Башкирии в прошлом году природные парки заработали 20 миллионов рублей

1 марта 2017, 12:08
Из регионального бюджета на их содержание было выделено 36 миллионов рублей.

В Башкирии природные парки и заказники в прошлом году на организации туристических услуг и хозяйственной деятельности смогли заработать около 20 миллионов рублей. Эти заработанные средства направляются на развитие и содержание особо охраняемых природных территорий. На их содержание из бюджета республики в 2016 году было выделено 36 миллионов рублей. Доходы природных объектов направляются на их содержание и развитие. К сожалению, крупные инвесторы приходят на данные территории не с большой охотой.

- Главная проблема – отсутствие электричества, дорог и газификации. Руководители бизнес-структур понимают, что это зоны особого внимания, не во всех местах можно вести строительство, - отметил замминистра экологии Ильдус Яхин. – Надеемся, что в этом году предприниматели придут со своими проектами в природный парк «Аслыкуль». Министерством проведена большая работа по разграничению воодохранной и рекреационной зоны, определены места отдыха. Это позволит бизнесу войти на территорию парка с уже понятными правилами игры и вкладывать деньги в развитие турбизнеса на озере Аслыкуль, не боясь, что они уйдут в песок.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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