В Башкирии в прошлом году природные парки заработали 20 миллионов рублей

- Главная проблема – отсутствие электричества, дорог и газификации. Руководители бизнес-структур понимают, что это зоны особого внимания, не во всех местах можно вести строительство, - отметил замминистра экологии Ильдус Яхин. – Надеемся, что в этом году предприниматели придут со своими проектами в природный парк «Аслыкуль». Министерством проведена большая работа по разграничению воодохранной и рекреационной зоны, определены места отдыха. Это позволит бизнесу войти на территорию парка с уже понятными правилами игры и вкладывать деньги в развитие турбизнеса на озере Аслыкуль, не боясь, что они уйдут в песок.