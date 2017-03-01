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В Башкирии сократят 20 тысяч бюджетных мест

1 марта 2017, 10:57
Правительство региона планирует передать на аутсорсинг сервисные службы в бюджетной сфере.

В Башкирии в этом году в негосударственные организации будут переданы вспомогательные функции учреждений бюджетной сферы – уборка, охрана, столовые. Об этом заявил Рустэм Хамитов на встрече глав регионов в Сочи в рамках инвестфорума с председателем правительства России Дмитрием Медведевым.

- У нас 45 тысяч таких рабочих мест. План этого года – 20 тысяч рабочих мест (школы, больницы, детские сады) вывести на аутсорсинг. И мы понимаем, что для нас это тоже будет приличная экономия, - сказал глава Башкирии. - На аутсорсинг мы выводим такие интересные вещи, как социальное обслуживание на дому. Мы передали эту функцию в республике автономным некоммерческим организациям. В эти структуры переведено две тысячи социальных работников. В результате повысилось качество услуг, расширился их спектр, экономический эффект за два года достиг 500 миллионов рублей.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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