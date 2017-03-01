В администрации Уфимского района прокомментировали проблему Березовки

На какие средства будет расселена деревня Березовка Уфимского района Башкирии остается непонятным. Аэропорт будет проводить только работы необходимые для установления санитарно-защитной зоны, сообщил Медиакорсети его директор Александр Андреев. Непосредственно расселением должны будет заниматься администрация Уфимского района, у которой пока на это денег нет.
- В конце 1990-х годов было решение Минстроя республики о запрете любого строительства на территории поселка, в конце 2016 года мы направляли письмо в ведомство с просьбой актуализировать информацию по данному вопросу, - сообщил Медиакорсети начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Уфимского района Кирилл Паличев. – Конкретное решение по поселку мы будем принимать после того, как будет окончательно утверждена санитарно-защитная зона аэропорта, это должно произойти до конца 2017 года. Есть два варианта: в деревне будет документально закреплен запрет на новое строительство (данные внесены в Росреестр – прим.ред.), либо она будет расселена. Последнее возможно только при условии софинансирования из республиканкого бюджета.
Напомним, деревня Березовка находится в 550 метрах от взлетно-посадочной полосы уфимского аэропорта. Сигнальные фонари и вовсе находятся на территории деревни. Одна из семей уже несколько лет безуспешно добивается выдачи разрешение на строительство на своем участке.