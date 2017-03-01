В администрации Уфимского района прокомментировали проблему Березовки

- В конце 1990-х годов было решение Минстроя республики о запрете любого строительства на территории поселка, в конце 2016 года мы направляли письмо в ведомство с просьбой актуализировать информацию по данному вопросу, - сообщил Медиакорсети начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Уфимского района Кирилл Паличев. – Конкретное решение по поселку мы будем принимать после того, как будет окончательно утверждена санитарно-защитная зона аэропорта, это должно произойти до конца 2017 года. Есть два варианта: в деревне будет документально закреплен запрет на новое строительство (данные внесены в Росреестр – прим.ред.), либо она будет расселена. Последнее возможно только при условии софинансирования из республиканкого бюджета.