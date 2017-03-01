Российские журналисты обыграли англичан на футбольном поле

В рамках акции «Футбол без насилия», организованной движением «Россия любит футбол» и спортивным изданием «Советский спорт», прошёл товарищеский матч между российскими журналистами и сотрудниками посольства Англии в Москве. Основная идея акции - показать всем открытый и дружелюбный мир футбола.
- На поле будут и должны присутствовать и эмоции, и жесткая игра, но в рамках правил, а за его пределами мы всегда остаемся друзьями, и не важно, какой кто национальности, это ничего не меняет, нас объединяет не одна акция, а идея - это «Футбол без насилия», - в напутственном слове сказал посол движения «Россия любит футбол», бывший капитан национальной сборной Алексей Смертин.
Несмотря на то, что матч носил товарищеский характер, противостояние получилось жёстким, и ни одна из команд не хотела уступать сопернику. Счёт в самом начале первого тайма открыли англичане, россиянам удалось отыграться лишь в конце первой половины матча.
Во втором тайме обе команды провели ряд замен, что существенно изменило характер игры, теперь преимущество было на стороне российской команды, что привело к быстрому голу. Англичане смогли отыграться лишь под занавес матча, и удержали равный счёт до конца игры. Победитель определялся в серии послематчевых пенальти, которая закончилась победой россиян со счётом 4-2.
- Этот матч показатель того, что мы абсолютно добродушные люди. Сегодняшняя игра между англичанами и нашими ребятами доказывает, что соперничать надо на поле, а после игры можно куда-нибудь пойти отметить дружбу, - описал игру председатель комитета Российского футбольного союза по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин.
По мнению Маркина, такие акции помогут рассказать иностранцам, как в России относятся к спорту.
- Люди приедут в Россию на Чемпионат мира по футболу и Кубок Конфедераций и увидят картинку, которая кардинально отличается от той, что прежде им показывали сквозь «искажённый объектив». И у тех, кто посетит нашу страну, изменится представление о ней. Люди удивятся, - добавил Маркин.