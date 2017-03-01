Российские журналисты обыграли англичан на футбольном поле

- На поле будут и должны присутствовать и эмоции, и жесткая игра, но в рамках правил, а за его пределами мы всегда остаемся друзьями, и не важно, какой кто национальности, это ничего не меняет, нас объединяет не одна акция, а идея - это «Футбол без насилия», - в напутственном слове сказал посол движения «Россия любит футбол», бывший капитан национальной сборной Алексей Смертин.