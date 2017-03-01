mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Российские журналисты обыграли англичан на футбольном поле

1 марта 2017, 16:04
Матч прошёл в рамках акции «Футбол без насилия».

В рамках акции «Футбол без насилия», организованной движением «Россия любит футбол» и спортивным изданием «Советский спорт», прошёл товарищеский матч между российскими журналистами и сотрудниками посольства Англии в Москве. Основная идея акции - показать всем открытый и дружелюбный мир футбола.

- На поле будут и должны присутствовать и эмоции, и жесткая игра, но в рамках правил, а за его пределами мы всегда остаемся друзьями, и не важно, какой кто национальности, это ничего не меняет, нас объединяет не одна акция, а идея - это «Футбол без насилия», - в напутственном слове сказал посол движения «Россия любит футбол», бывший капитан национальной сборной Алексей Смертин.

Несмотря на то, что матч носил товарищеский характер, противостояние получилось жёстким, и ни одна из команд не хотела уступать сопернику. Счёт в самом начале первого тайма открыли англичане, россиянам удалось отыграться лишь в конце первой половины матча.

Во втором тайме обе команды провели ряд замен, что существенно изменило характер игры, теперь преимущество было на стороне российской команды, что привело к быстрому голу. Англичане смогли отыграться лишь под занавес матча, и удержали равный счёт до конца игры. Победитель определялся в серии послематчевых пенальти, которая закончилась победой россиян со счётом 4-2.

- Этот матч показатель того, что мы абсолютно добродушные люди. Сегодняшняя игра между англичанами и нашими ребятами доказывает, что соперничать надо на поле, а после игры можно куда-нибудь пойти отметить дружбу, - описал игру председатель комитета Российского футбольного союза по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин.

По мнению Маркина, такие акции помогут рассказать иностранцам, как в России относятся к спорту.

- Люди приедут в Россию на Чемпионат мира по футболу и Кубок Конфедераций и увидят картинку, которая кардинально отличается от той, что прежде им показывали сквозь «искажённый объектив». И у тех, кто посетит нашу страну, изменится представление о ней. Люди удивятся, - добавил Маркин.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07