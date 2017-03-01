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Представитель «Роснефти» войдет в правление ХК «Салават Юлаев»

1 марта 2017, 10:05
Об этом рассказал глава республики Рустэм Хамитов.

Представитель компании "Роснефть" войдет в правление уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги "Салават Юлаев" для финансового контроля, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Башкирии Рустэма Хамитова.

- Финансирование осталось на том же уровне. Все финансовые вопросы обсуждались с "Роснефтью". Более того, компания дает в правление клуба "Салават Юлаев" своего представителя, будет осуществляться в том числе финансовый контроль, это правильно, и я попросил об этом, - цитирует его слова издание.

По словам главы республики, угроз с финансовой точки зрения для башкирского хоккея не существует на сегодняшний день. Финансирование останется на прежнем уровне.

- С "Роснефтью" и "Башнефтью" у нас полное понимание по этому вопросу, - сказал господин Хамитов.

Также глава республики коснулся вопроса смены кадров в руководстве команды. Он отметил, что решение по этому поводу будет принято по итогам сезона.

- Если "Салават Юлаев" выиграет медали, тогда, конечно, речи не будет идти о замене персоналий. Если не выполнят те задачи, которые мы ставили перед клубом - будем думать и будем, конечно, спрашивать, - подчеркнул он.

При этом, глава республики пообещал, что если команда выступит неудачно, то на финансировании это не скажется.

- Финансирование - не обсуждаемая тема, на том же уровне будет осуществляться. А вот что делать с менеджментом клуба, мы определимся по результатам сезона, - сказал глава региона.

"Салават Юлаев" вышел в 1/8 финала плей-офф КХЛ с шестой строчки Восточной конференции. В серии игр до четырех побед с казанским "Ак Барсом" уфимцы уступают 1-3.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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