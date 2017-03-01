Представитель «Роснефти» войдет в правление ХК «Салават Юлаев»

- Финансирование осталось на том же уровне. Все финансовые вопросы обсуждались с "Роснефтью". Более того, компания дает в правление клуба "Салават Юлаев" своего представителя, будет осуществляться в том числе финансовый контроль, это правильно, и я попросил об этом, - цитирует его слова издание.