На БСТ 2 марта объявлен Детским днем

2 марта на телеканале БСТ ведущих телеканала почти во всех программах заменят дети. Завтра свой 25 – летний юбилей отмечает всеми любимый детский канал «Тамыр». Главные действующие лица тамыровских телепроектов «Гора новостей», «Тау-тау хабар», «Сенгельдек», «ЭТО МЫ!», «Сулпылар» «Физра» станут на один день ведущими программ «Салям», «Бахетнама», «Счастливый час», «Интервью» и даже «Телецентр». В течение дня будут идти лучшие тамыровские проекты: «Сделано в Тамыре» с первыми детьми-ведущими, которые уже стали взрослыми людьми; фильм-сказка «Шульганташ»; познавательные программы канала, которые стали обладателями многочисленных призов на всероссийских и международных телеконкурсах: «Кумысный ПУТЬ», «Медовая страна», «Молочная страна». Зрителям предлагается посмотреть программу «Вопрос+Ответ=Портрет» с основателем телерадиостудии «Тамыр» Луизой Фархшатовой. Режиссеры детского канала готовят серию видеороликов с ведущими разных поколений.