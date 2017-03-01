mkset.ru
ГлавноеВсе новости

На БСТ 2 марта объявлен Детским днем

1 марта 2017, 23:35
Завтра свой 25- летний юбилей отмечает детско-юношеский телеканал «Тамыр»

2 марта на телеканале БСТ ведущих телеканала почти во всех программах заменят дети. Завтра свой 25 – летний юбилей отмечает всеми любимый детский канал «Тамыр». Главные действующие лица тамыровских телепроектов «Гора новостей», «Тау-тау хабар», «Сенгельдек», «ЭТО МЫ!», «Сулпылар» «Физра» станут на один день ведущими программ «Салям», «Бахетнама», «Счастливый час», «Интервью» и даже «Телецентр». В течение дня будут идти лучшие тамыровские проекты: «Сделано в Тамыре» с первыми детьми-ведущими, которые уже стали взрослыми людьми; фильм-сказка «Шульганташ»; познавательные программы канала, которые стали обладателями многочисленных призов на всероссийских и международных телеконкурсах: «Кумысный ПУТЬ», «Медовая страна», «Молочная страна». Зрителям предлагается посмотреть программу «Вопрос+Ответ=Портрет» с основателем телерадиостудии «Тамыр» Луизой Фархшатовой. Режиссеры детского канала готовят серию видеороликов с ведущими разных поколений.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07