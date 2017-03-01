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Александр Григорян: "Уфа" была ближе к победе

1 марта 2017, 23:21
Главный тренер ФК "Анжи" высказался о матче с "Уфой" в Кубке России по футболу.

Главный тренер футбольного клуба "Анжи" Александр Григорян после матча четвертьфинала Кубка России с "Уфой" сказал, что игра была равной по содержанию, но соперник был ближе к победе.

- Я не могу сказать, что сопернику повезло, - сказал Григорян. - Везёт сильнейшему. Замены в ходе матча были не случайны, в центре поля соперник нас переигрывал. Но замены не сработали. "Уфа" была ближе к победе.

Напомним, 1 марта на домашнем стадионе "Нефтяник" "Уфа" обыграла "Анжи" - 1:0 и вышла в полуфинал Кубка России по футболу.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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