Александр Григорян: "Уфа" была ближе к победе

Главный тренер футбольного клуба "Анжи" Александр Григорян после матча четвертьфинала Кубка России с "Уфой" сказал, что игра была равной по содержанию, но соперник был ближе к победе.
- Я не могу сказать, что сопернику повезло, - сказал Григорян. - Везёт сильнейшему. Замены в ходе матча были не случайны, в центре поля соперник нас переигрывал. Но замены не сработали. "Уфа" была ближе к победе.
Напомним, 1 марта на домашнем стадионе "Нефтяник" "Уфа" обыграла "Анжи" - 1:0 и вышла в полуфинал Кубка России по футболу.