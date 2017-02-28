Владимир Маркин осветил историю становления российской гидроэнергетики

Автор колонки сравнивает Россию 100 лет назад и ее же современную. Сейчас в ней так же присутствуют политически могущественные силы, которые распространяют панику и недоверие, чтобы взять контроль в свои руки. Все это происходит на фоне юбилея февральской революции. Они вызывают конфликты и пытаются расшатать общество, когда на самом деле нужно помогать его развитию. Однако в отличие от событий прошлого, их война идет в социальных сетях, где «революционеры» пытаются расколоть общество и зародить панику.