Владимир Маркин осветил историю становления российской гидроэнергетики

Первый заместитель гендиректора ПАО «РусГидро» Владимир Маркин в колонке для интернет-издания Life углубился в историю зарождения гидроэнергетики России, берущей начало со времен февральской революции 1917 года.
Владимир Маркин пишет, что гидроэнергетика России зародилась в непростой период истории. Партия исследования водных сил Севера, заложившая базу для отечественной гидроэнергетики, была основана тремя днями раньше начала февральской революции 1917 года. Датой ее основания считается 21 февраля (по старому стилю) 1917 года. Тогда прошло заседание Комитета внутренних водных путей Министерства путей сообщения. Как известно из истории, политические партии со временем потеряли свое влияние, а партия исследователей только укрепила позиции в гидроэнергетике.
План Государственной комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО), как пишет Владимир Маркин, был сформирован не потому, что одна партия одержала верх над остальными. Успех плану ГОЭЛРО принесли ученые и инженеры из Партии исследования водных сил Севера.
В годы гражданской войны средств на возведение Волховской ГЭС – первого проекта ГОЭЛРО – не было практически никаких. Маркин пишет, что фактически она была построена только на энтузиазме ученых и инженеров-гидрологов. Новая ГЭС выступила одним из пионеров «великих проектов XX века». Владимир Маркин подчеркивает, что строители Волховской ГЭС не искали личной или политической выгоды, работая для своего народа и страны. Он пишет, что в любые времена в государстве есть силы созидания, а есть те, что могут исключительно разрушать.
Автор колонки сравнивает Россию 100 лет назад и ее же современную. Сейчас в ней так же присутствуют политически могущественные силы, которые распространяют панику и недоверие, чтобы взять контроль в свои руки. Все это происходит на фоне юбилея февральской революции. Они вызывают конфликты и пытаются расшатать общество, когда на самом деле нужно помогать его развитию. Однако в отличие от событий прошлого, их война идет в социальных сетях, где «революционеры» пытаются расколоть общество и зародить панику.
«Только все будет наоборот — весь пар уйдет в сиплый свисток, а профессионалы продолжат свою работу, не обращая внимания на затихающие вопли и стоны», – уверен Владимир Маркин.