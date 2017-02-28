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Валерий Трофимов: Коммунальных аварий в Уфе сейчас наполовину меньше, чем 20 лет назад

28 февраля 2017, 13:14
Председатель горсовета Уфы положительно оценивает работу администрации города в коммунальной сфере.

Председатель горсовета Уфы Валерий Трофимов не видит большой проблемы в участившихся в последнее время коммунальных авариях. Работу руководства администрации города в этом отношении и в целом он также оценивает положительно.

- Коммунальных аварий сейчас на 50 процентов меньше, чем было 20 лет назад, - заявил Трофимов сегодня журналистам. - И не важно, сколько происходит аварий. Важно умение их ликвидировать.

Трофимов отметил, что в целом он оценивает работу руководства администрации Уфы положительно. В частности, в Ялалове, по его словам, он ценит «умение не запаниковать» в условиях нехватки финансов.

Одновременно он подчеркнул, что это не касается проблемы уборки снега.

- Все нарекания жителей Уфы (по снегу - прим. ред) оправданы, - сказал Валерий Трофимов. - Мы хорошо видим, какие проблемы есть в сфере ЖКХ и понимаем, что некоторые вопросы вышли из-под контроля администрации Уфы. То, что в собственности муниципалитета находится только 30 процентов всей территории, это не отговорка. Власть на то и власть.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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