Валерий Трофимов: Коммунальных аварий в Уфе сейчас наполовину меньше, чем 20 лет назад

- Все нарекания жителей Уфы (по снегу - прим. ред) оправданы, - сказал Валерий Трофимов. - Мы хорошо видим, какие проблемы есть в сфере ЖКХ и понимаем, что некоторые вопросы вышли из-под контроля администрации Уфы. То, что в собственности муниципалитета находится только 30 процентов всей территории, это не отговорка. Власть на то и власть.