В Уфе предприниматель похитил у госпредприятия 22 миллиона рублей

Когда фирма победила в тендере, Халитов создал видимость ремонта на объектах, потратив около одного миллиона рублей. Далее он организовал подделку актов выполненных работ и получил по ним оплату. Таким образом он похитил у государственного предприятия более 22 миллионов рублей с 2013 по 2014 годы.