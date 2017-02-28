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В Уфе предприниматель похитил у госпредприятия 22 миллиона рублей

28 февраля 2017, 10:37
Суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы.

43-летний предприниматель Айдар Халитов признан виновным в совершении преступления по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Суд установил, что в 2013 году Халитов попросил знакомого директора коммерческой фирмы принять участие в тендере на ремонт трех домов, которые находились в ведении ГУП «Управление административными зданиями», пообещав самостоятельно организовать проведение работ стоимостью около 25 миллионов рублей.

Когда фирма победила в тендере, Халитов создал видимость ремонта на объектах, потратив около одного миллиона рублей. Далее он организовал подделку актов выполненных работ и получил по ним оплату. Таким образом он похитил у государственного предприятия более 22 миллионов рублей с 2013 по 2014 годы.

Суд приговорил Халитова к 3,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Ранее Арбитражный суд удовлетворил исковые требования госпредприятия о взыскании с контрагента суммы ущерба.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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