В Уфе предприниматель похитил у госпредприятия 22 миллиона рублей

43-летний предприниматель Айдар Халитов признан виновным в совершении преступления по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Суд установил, что в 2013 году Халитов попросил знакомого директора коммерческой фирмы принять участие в тендере на ремонт трех домов, которые находились в ведении ГУП «Управление административными зданиями», пообещав самостоятельно организовать проведение работ стоимостью около 25 миллионов рублей.
Когда фирма победила в тендере, Халитов создал видимость ремонта на объектах, потратив около одного миллиона рублей. Далее он организовал подделку актов выполненных работ и получил по ним оплату. Таким образом он похитил у государственного предприятия более 22 миллионов рублей с 2013 по 2014 годы.
Суд приговорил Халитова к 3,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Ранее Арбитражный суд удовлетворил исковые требования госпредприятия о взыскании с контрагента суммы ущерба.