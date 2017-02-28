В России малоимущим будут выдавать продуктовые карточки – СМИ

Минпромторг России в этом году планирует ввести систему продовольственных карточек для малоимущих граждан, пишут «Известия». Впервые с этой идеей ведомство выступило в феврале 2015 года. Потом эту идею несколько раз откладывали, и вот в начале этого года глава минпромторга пообещал воплотить план уже в этом году.
Карточки будут предоставлены малоимущим гражданам, чей доход не превышает прожиточного минимума. (Сумма варьируется от региона, в Башкирии - 8 320 руб). При получении этой льготы человеку нужно будет доказать, что в сложной жизненной ситуации он оказался из-за внешних обстоятельств.
Определять, является ли семья малоимущей, будут по следующей схеме: будет учитываться общий семейный доход за последние три месяца, в том числе заработные платы, пенсии, стипендии и т.д. После чего этот показатель сначала разделят на три, а потом на количество всех членов семьи. Если средний доход окажется ниже прожиточного минимума, то человек сможет рассчитывать на такую карточку.
С помощью этой карточки гражданин сможет купить продукты только отечественного производства, в том числе мясо, хлеб, картофель, свежие фрукты, сахар, питьевую воду, растительное масло, рыбу и молоко. При этом алкоголь, сигареты и другие вредные для здоровья продукты оплатить картой нельзя.
Планируется, что каждый месяц на карту будут зачисляться баллы на сумму около 14 тыс руб, расплатиться ими можно будет в магазинах, которые будут участвовать в программе, а с 2018 года – даже в столовых и кафе.
В минпромторге отмечают, что копить баллы или их обналичивать нельзя. Если владелец карты не воспользуется ими, они сгорят.
При этом можно будет пополнять эти карты. Более того, 30–50% внесенной суммы гражданин сможет получить в качестве государственного бонуса.