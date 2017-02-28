В России малоимущим будут выдавать продуктовые карточки – СМИ

Определять, является ли семья малоимущей, будут по следующей схеме: будет учитываться общий семейный доход за последние три месяца, в том числе заработные платы, пенсии, стипендии и т.д. После чего этот показатель сначала разделят на три, а потом на количество всех членов семьи. Если средний доход окажется ниже прожиточного минимума, то человек сможет рассчитывать на такую карточку.