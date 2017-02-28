Уфимцы придут поболеть за «СЮ» в матче с «Ак Барсом»

Сегодня в Уфе состоится четвертый матч в серии плей-офф в одной восьмой финала Кубка Гагарина. «Юлаевцы» принимают казанский «Ак Барс», начало матча – в 19.00 уфимского времени.
Сегодня уфимская команда может или сравнять счёт в серии, или увеличить отставание от соперника. В случае поражения «юлаевцы» окажутся в шаге от вылета из турнира, в случае победы серия продолжится с новой интригой.
Перед четвертой игрой серии уфимцы потеряли сразу двух игроков. Защитнику Максиму Гончарову увеличили наказание, и он дисквалифицирован на один матч. А Антон Лазарев в последней игре получил травму – перелом грудных позвонков, и на лёд не выйдет.
Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского «Динамо», казанского «Ак Барса» и других команд КХЛ, комментатор «Матч ТВ» и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Бадюков сделал прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Ак Барс». Он считает, что в предстоящем поединке казанцы увеличат отрыв в серии.
- Думаю, что «Ак Барс» постарается провести ближайший матч в том же ключе, что и второй период прошлой встречи, когда он сумел сыграть очень агрессивно и ликвидировать своё отставание в счёте, - сказал Алексей Бадюков. - «Салават» снова будет нацелен на агрессивное начало. Но, уверен, что казанцы будут ждать именно этого. И они не позволят уфимцам сделать то, что тем удалось в прошлой встрече. Билялетдинов постарается убрать те потери и обрезы, которые приводят к опасным контратакам.
Честно говоря, сложно предугадать победителя. Много нюансов. Команды, по сути, равные. Очень многое решает реализация моментов. Сложно сказать, как Уфа сыграет. Мы представляем, чего можно ждать от «Ак Барса». Уфимцы же непредсказуемы. Получится ли у них сыграть столь же активно и результативно? Я не уверен. А «Ак Барс» ниже определённого не проваливается. В тяжёлой борьбе именно казанцы возьмут «верх». Не исключён овертайм. Опять же жду не менее пяти шайб.
Смотрите прямую трансляцию матча на телеканалах БСТ, «Матч ТВ» и КХЛ ТВ, а также на нашем сайте в 19:00 по уфимскому времени.