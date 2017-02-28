Уфимцы придут поболеть за «СЮ» в матче с «Ак Барсом»

- Думаю, что «Ак Барс» постарается провести ближайший матч в том же ключе, что и второй период прошлой встречи, когда он сумел сыграть очень агрессивно и ликвидировать своё отставание в счёте, - сказал Алексей Бадюков. - «Салават» снова будет нацелен на агрессивное начало. Но, уверен, что казанцы будут ждать именно этого. И они не позволят уфимцам сделать то, что тем удалось в прошлой встрече. Билялетдинов постарается убрать те потери и обрезы, которые приводят к опасным контратакам.