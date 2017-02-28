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«Уфа» приглашает болельщиков на кубковый матч с «Анжи»

28 февраля 2017, 16:17
Вход 1 марта - свободный для всех.

Завтра, 1 марта, в Уфе пройдет открытие весенней части сезона, сообщили на официальном сайте ФК «Уфа». Наш футбольный клуб примет на стадионе «Нефтяник» команду «Анжи» в рамках четвертьфинала Кубка России.

Перед началом матча на «Нефтянике» будет обширная развлекательная программа – народные гуляния, скоморохи, глашатаи и матрешки. ФК «Уфа» будет угощать болельщиков блинами с медом, горячим чаем и кашей из полевой кухни. Вход свободный.

Приходите поддержать команду. Выход в полуфинал Кубка России в начале второй половины футбольного сезона - достойное начало, команда во главе с новым тренером Сергеем Семаком впервые выйдет на поле в официальном турнире и будет биться за победу. Поддержка болельщиков может стать заметным фактором для успеха уфимцев - станьте 12-ым игроком на поле.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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