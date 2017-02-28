«Уфа» приглашает болельщиков на кубковый матч с «Анжи»

Приходите поддержать команду. Выход в полуфинал Кубка России в начале второй половины футбольного сезона - достойное начало, команда во главе с новым тренером Сергеем Семаком впервые выйдет на поле в официальном турнире и будет биться за победу. Поддержка болельщиков может стать заметным фактором для успеха уфимцев - станьте 12-ым игроком на поле.