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Прямая трансляция четвёртого матча серии плей-офф между «Салаватом Юлаевым» - «Ак Барсом»

28 февраля 2017, 18:07
После победы юлаевцев в предыдущем матче счёт в серии 2:1 в пользу «Ак Барса».

Четвёртый матч серии первого раунда плей-офф между уфимским «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом» обещает быть непредсказуемым. В предыдущей игре казанцы уступили юлаевцам и счёт в серии теперь 2:1 в пользу гостей. В прошлом матче уфимская команда смогла ошеломить соперника обилием атак и двумя заброшенными в первом периоде шайбами, правда в оставшихся двух игра выровнялась. Посмотрим, что предпримет тренер гостей Зинэтула Билялетдинов, чтобы остановить уфимцев.

1:2 (матч окончен)

Спасибо, что были с нами. Следующий матч серии пройдёт второго марта в Казани.

Не долгой была радость болельщиков Уфы.

"Вне игры" не было, шайба засчитана.

Судьи смотрят видеоповтор.

  • 00:59. ГООООЛ! За семь секунд до конца периода поздравления принимает Азеведо.
  • 00:59. ГООООЛ!!! Капризов!

Ворота Уфы пусты.

Минута до конца третьего периода.Захаркин берёт тридцатисекундный перерыв.

После многочисленных офсайдов, уфимцы перестроились, и теперь входят в зону после заброса к лицевому борту.

Первые десять минут периода проходят под диктовку юлаевцев, шайба практически не покидает зону атаки хозяев, но в ворота не идёт. Нет сегодня у команды лидера, даже связка Умарк-Капризов не так убедительна, как в прошлом матче.

"Салават Юлаев" в полном составе.

Сведберг сегодня хорош, а главное сдержан.

Барабаны казанских болельщиков звучат громче, аж четыре установки привезли с собой татары.

00:43. Удаление. "За удар соперника клюшкой" на две минуты удалён Томаш Мертл. В меньшинстве Уфа.

В полных составах.

"Ак Барс" начинает двадцатиминутку в зоне уфимцев. Напомним игра идёт четыре на четыре.

  • 00:40. Шайба вброшена.

Статистика после второго периода: Броски в створ ворот: 7-18. Штрафное время: 12-22. Силовые приёмы: 1-2.

  • 00:40. Перерыв.
  • 00:40. Удаление. "За толчок соперника клюшкой" наказан Нестеров, и "За грубость" - Охтамаа. Четыре на четыре играют команды.

Трибуны в очередной раз освистывают линейного судью, зафиксировавшего офсайд.

Собрались юлаевцы к концу периода, шайба практически не выходит из зоны гостей.

В полном составе уфимцы. Восемь минут до конца периода.

  • 00:30. Удаление. Денис Куляш проведёт две минуты в боксе для штрафников "За грубость". В меньшинстве уфимцы.

Чуть меньше девяти минут прошло с начала второй двадцатиминутки, в игре практичесик нет остановок. Статистика владения шайбой равная, но юлаевцы бросают больше.

На встречных курсах играют команды, шайба перемещается от одних ворот к другим. Второй период начинается явно интереснее первого.

В полном составе "Ак Барс". не смогли уфимцы реализовать большинство.

Степан Захарчук лёг на шайбу, и скоротал для своей команды около 10 секунд.

  • 00:21. Шайба вброшена. "Ак Барс" втроём.

Статистика после первого периода: Броски в створ ворот: 4-8. Штрафное время: 8-20. Силовые приёмы: 1-1.

Больше минуты в начале второго периода гости будут играть втроём.

  • 00:20. Окончание первого периода.
  • 00:20. Удаление. Сразу четыре игрока отправлены на скамейку, за "недисциплинированое поведение" - уфимец Корнеев,. "За задержку клюшкой" - Ткачев, "За игру высоко поднятой клюшкой" - Азеведо, и "За грубость" - Иржи Секач. "Ак Барс" две минуты будет играть втроем против пятерых.

После свистка бросил по пустым воротам Уфы Азеведо, за что тут же получил в лицо от Константина Корнеева.

Отложенный штраф, Уфа в шестером.

Уфимцы в полном составе. Две с половиной минуты до конца периода.

Два в одного убежали Лисин и Бодров, но первый пожадничал, в итоге и сам не бросил.

  • 00:06. Удаление. И вновь Уфа в меньшинстве. "За опасную игру высоко поднятой клюшкой" наказан Александр Нестеров.
  • 00:06. ГОООООЛ!!! "Ак Барс" выходит вперёд. Поздравления принимает Владимир Ткачёв.
  • 00:15. Удаление. "За задержку соперника клюшкой" в бокс штрафников отправился Евгений Воробьев. Уфа в меньшинстве.

Куляш едва не подрался с Глуховым, судьи разняли.

"Ак Барс" добавил и хозяйничает в зоне Уфы, за четыре минуты юлаевцы не провели ни одной атаки.

Половина периода позади, "Салават Юлаев" выглядит активней.

"Ак Барс" в полном составе, ни одного момента не смогли создать уфимцы за четыре минуты большинства.

Не получается у хозяев закрепиться в зоне.

  • 00:07. Удаление. "За атаку игрока в голову" наказан Степан Захарчук. Он же получает десятиминутный дисциплинарный штраф.

Лежит на льду Мертл, после столкновения с Степаном Захарчуком, 10 секунд гости будут играть втроём.

На льду первое звено Уфы, но создать что - то хоть отдалённо напоминающее опасный момент, пока не получается.

  • 00:05. Удаление в составе "Ак Барса". "За задержку соперника руками" на скамейку отправился Рафаэль Батыршин.

В полном составе уфимцы.

  • 00:02. Удаление. "За подножку" малым штрафом наказан Евгений Бодров. Юлаевцы в меньшинстве.

Матч начался с минуты молчания в память об умершем сегодня ночью, легендарном хоккеисте Владимире Петрове. Редакция информационного агентства "Медиакорсеть" выражает соболезнования родным и близким умершего.

  • 00:00. Шайба вброшена.

Стратовые составы играющих команд:

"Салават Юлаев" "Ак Барс"

Голкипер: 1. Никлас Сведберг. Голкипер: 77. Эмиль Гарипов.

Нападающие: Нападающие:

17. Кирилл Капризов; 10. Антон Глинкин;

24. Михаил Воробьёв; 9. Андрей Попов;

67. Линус Умарк. 12. Михаил Глухов.

Защитники: Защитники:

18. Сами Лёпистё; 7. Степан Захарчук;

19. Александр Логинов. 64. Дамир Мусин.

Хоккеисты уже на льду, на предматчевой раскатке. А мы внимательно изучаем стартовые составы играющих команд. Первое, что бросается в глаза это первая пятерка гостей, по сравнению с предыдущим матчем она полностью изменилась, а защитник Роман Абросимов и вовсе отсутствует в заявке команды. В составе "Салавата Юлаева" нет Максима Гончарова.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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