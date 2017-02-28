Прямая трансляция четвёртого матча серии плей-офф между «Салаватом Юлаевым» - «Ак Барсом»

Четвёртый матч серии первого раунда плей-офф между уфимским «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом» обещает быть непредсказуемым. В предыдущей игре казанцы уступили юлаевцам и счёт в серии теперь 2:1 в пользу гостей. В прошлом матче уфимская команда смогла ошеломить соперника обилием атак и двумя заброшенными в первом периоде шайбами, правда в оставшихся двух игра выровнялась. Посмотрим, что предпримет тренер гостей Зинэтула Билялетдинов, чтобы остановить уфимцев.
Спасибо, что были с нами. Следующий матч серии пройдёт второго марта в Казани.
Не долгой была радость болельщиков Уфы.
"Вне игры" не было, шайба засчитана.
Судьи смотрят видеоповтор.
Ворота Уфы пусты.
Минута до конца третьего периода.Захаркин берёт тридцатисекундный перерыв.
После многочисленных офсайдов, уфимцы перестроились, и теперь входят в зону после заброса к лицевому борту.
Первые десять минут периода проходят под диктовку юлаевцев, шайба практически не покидает зону атаки хозяев, но в ворота не идёт. Нет сегодня у команды лидера, даже связка Умарк-Капризов не так убедительна, как в прошлом матче.
"Салават Юлаев" в полном составе.
Сведберг сегодня хорош, а главное сдержан.
Барабаны казанских болельщиков звучат громче, аж четыре установки привезли с собой татары.
00:43. Удаление. "За удар соперника клюшкой" на две минуты удалён Томаш Мертл. В меньшинстве Уфа.
В полных составах.
"Ак Барс" начинает двадцатиминутку в зоне уфимцев. Напомним игра идёт четыре на четыре.
Статистика после второго периода: Броски в створ ворот: 7-18. Штрафное время: 12-22. Силовые приёмы: 1-2.
Трибуны в очередной раз освистывают линейного судью, зафиксировавшего офсайд.
Собрались юлаевцы к концу периода, шайба практически не выходит из зоны гостей.
В полном составе уфимцы. Восемь минут до конца периода.
Чуть меньше девяти минут прошло с начала второй двадцатиминутки, в игре практичесик нет остановок. Статистика владения шайбой равная, но юлаевцы бросают больше.
На встречных курсах играют команды, шайба перемещается от одних ворот к другим. Второй период начинается явно интереснее первого.
В полном составе "Ак Барс". не смогли уфимцы реализовать большинство.
Степан Захарчук лёг на шайбу, и скоротал для своей команды около 10 секунд.
Статистика после первого периода: Броски в створ ворот: 4-8. Штрафное время: 8-20. Силовые приёмы: 1-1.
Больше минуты в начале второго периода гости будут играть втроём.
После свистка бросил по пустым воротам Уфы Азеведо, за что тут же получил в лицо от Константина Корнеева.
Отложенный штраф, Уфа в шестером.
Уфимцы в полном составе. Две с половиной минуты до конца периода.
Два в одного убежали Лисин и Бодров, но первый пожадничал, в итоге и сам не бросил.
Куляш едва не подрался с Глуховым, судьи разняли.
"Ак Барс" добавил и хозяйничает в зоне Уфы, за четыре минуты юлаевцы не провели ни одной атаки.
Половина периода позади, "Салават Юлаев" выглядит активней.
"Ак Барс" в полном составе, ни одного момента не смогли создать уфимцы за четыре минуты большинства.
Не получается у хозяев закрепиться в зоне.
Лежит на льду Мертл, после столкновения с Степаном Захарчуком, 10 секунд гости будут играть втроём.
На льду первое звено Уфы, но создать что - то хоть отдалённо напоминающее опасный момент, пока не получается.
В полном составе уфимцы.
Матч начался с минуты молчания в память об умершем сегодня ночью, легендарном хоккеисте Владимире Петрове. Редакция информационного агентства "Медиакорсеть" выражает соболезнования родным и близким умершего.
Стратовые составы играющих команд:
"Салават Юлаев" "Ак Барс"
Голкипер: 1. Никлас Сведберг. Голкипер: 77. Эмиль Гарипов.
Нападающие: Нападающие:
17. Кирилл Капризов; 10. Антон Глинкин;
24. Михаил Воробьёв; 9. Андрей Попов;
67. Линус Умарк. 12. Михаил Глухов.
Защитники: Защитники:
18. Сами Лёпистё; 7. Степан Захарчук;
19. Александр Логинов. 64. Дамир Мусин.
Хоккеисты уже на льду, на предматчевой раскатке. А мы внимательно изучаем стартовые составы играющих команд. Первое, что бросается в глаза это первая пятерка гостей, по сравнению с предыдущим матчем она полностью изменилась, а защитник Роман Абросимов и вовсе отсутствует в заявке команды. В составе "Салавата Юлаева" нет Максима Гончарова.