Прямая трансляция четвёртого матча серии плей-офф между «Салаватом Юлаевым» - «Ак Барсом»

Четвёртый матч серии первого раунда плей-офф между уфимским «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом» обещает быть непредсказуемым. В предыдущей игре казанцы уступили юлаевцам и счёт в серии теперь 2:1 в пользу гостей. В прошлом матче уфимская команда смогла ошеломить соперника обилием атак и двумя заброшенными в первом периоде шайбами, правда в оставшихся двух игра выровнялась. Посмотрим, что предпримет тренер гостей Зинэтула Билялетдинов, чтобы остановить уфимцев.