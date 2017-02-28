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«Первый трест» объявил о начале продаж в новом доме бизнес-класса в Уфе

28 февраля 2017, 10:53
Квартиры находятся в ЖК «Уфимский кремль» в центре города.

Группа компаний «Первый Трест» объявила о старте продаж в секции В литера 22 жилого комплекса «Уфимский Кремль».

ЖК «Уфимский кремль» - это крупнейший проект по застройке в историческом центре Уфы, в него входят девять высотных домов бизнес-класса в квартале улиц Цюрупы - Коммунистическая - Окт. Революции - Пр. Салавата Юлаева. Теперь девелопер объявил о начале продаж квартир в новом доме – в секции B литера 22.

- Квадратный метр стоит от 63 тысяч рублей, - сообщили Медиакорсети в ГК «Первый трест» - Успейте воспользоваться наиболее выгодными предложениями и начните новую жизнь в центре!

Узнать все о вашей будущей квартире можно по телефону: +7 (347) 222-0-111 или на сайте ЖК «Уфимский кремль».

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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