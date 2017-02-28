Командир полка ДПС Уфы наказан за резонансную аварию в Ханты-Мансийском округе

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела по факту резонансной аварии в Ханты-Мансийском федеральном округе, жертвами которой стали 12 человек, десять из них дети. ДТП произошло 4 декабря прошлого года, как говорится в материалах уголовного дела, водитель автобуса, перевозивший 33 детей, столкнулся с попутным грузовиком «VOLVO», после чего вылетел на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение с другим грузовиком. Следователи установили, что Раиль Саитханов, управлявший двигавшейся в попутном направлении фурой, нарушил правила, в результате чего и произошло первое столкновение. Позже стало известно, что в июне прошлого года Саитханов был лишён водительских прав по решению суда.
- Сведения о лишении его прав на управление транспортным средством в информационную систему ГИБДД были внесены только в декабре (через полгода после вступления решения суда в силу). В связи с этим следственным управлением по Республике Башкортостан организована и проведена процессуальная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело о халатности, - говорится в сообщении Следственного комитета России.
Помимо расследования уголовного дела управлением собственной безопасности МВД РБ проведена внутренняя проверка, в результате которой факт грубого нарушения законодательства подтвердился, а командир и старший инспектор полка ДПС по городу Уфе получили дисциплинарные взыскания.
Всего на скамье подсудимых окажутся четыре человека: руководитель спортшколы Ирина Тарасова, водитель автобуса Марат Зайнуллин и представитель индивидуального предпринимателя, осуществлявшего перевозки, Александр Сидорук, и водитель грузовика «VOLVO» Раиль Саитханов.