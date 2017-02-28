Командир полка ДПС Уфы наказан за резонансную аварию в Ханты-Мансийском округе

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела по факту резонансной аварии в Ханты-Мансийском федеральном округе, жертвами которой стали 12 человек, десять из них дети. ДТП произошло 4 декабря прошлого года, как говорится в материалах уголовного дела, водитель автобуса, перевозивший 33 детей, столкнулся с попутным грузовиком «VOLVO», после чего вылетел на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение с другим грузовиком. Следователи установили, что Раиль Саитханов, управлявший двигавшейся в попутном направлении фурой, нарушил правила, в результате чего и произошло первое столкновение. Позже стало известно, что в июне прошлого года Саитханов был лишён водительских прав по решению суда.