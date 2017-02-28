Как сделать окна безопасными для ваших детей

1. Ручка с ключом проста в обращении и крайне надёжна, заперев окно, можно не только защитить ребёнка от его же «любопытства», но и предотвратить открывание пластикового окна извне. Ручки с ключом подходят для всех пластиковых окон, при этом к каждой ручке имеется свой индивидуальный ключ, который не подходит к механизмам других окон.