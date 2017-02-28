Как сделать окна безопасными для ваших детей

В последние годы мы всё чаще слышим о трагических случаях, связанных с падениями детей из окон многоэтажек. Между тем эта проблема достаточно просто решается с помощью всевозможных «детских замков» и других механизмов, не позволяющих малышам самостоятельно открыть окно.
- В последние годы спрос на «детские замки» для оконных конструкций постоянно растёт, вместе с ним растёт и ассортимент механизмов, обеспечивающих безопасность, - отмечают в уфимской компании по производству оконных конструкций «Галерея окон».
К самым популярным видам можно отнести четыре типа механизмов и конструкций, это ручка с ключом, детский замок «Baby safe lock», проветриватель «Maco Multi-Vent» и привычная всем защитная решётка.
1. Ручка с ключом проста в обращении и крайне надёжна, заперев окно, можно не только защитить ребёнка от его же «любопытства», но и предотвратить открывание пластикового окна извне. Ручки с ключом подходят для всех пластиковых окон, при этом к каждой ручке имеется свой индивидуальный ключ, который не подходит к механизмам других окон.
2. Детский замок «Baby safe lock» (BSL) надёжно блокирует только поворотную функцию створки, но при этом допускает проветривание помещения при закрытом замке. Это большое преимущество над оконной ручкой с ключом, так как не нужно постоянно использовать ключ при желании открыть створку и постоянно думать, где хранить ключи от всех замков – у блокиратора BSL один ключ подходит ко всем окнам.
3. Проветриватель «Maco Multi-Vent» - блокиратор поворота окна, устанавливается на вертикаль створки в районе оконной ручки и позволяет заблокировать поворотное или поворотно-откидное окно от раскрытия, обеспечивая при этом возможность проветривания. Кроме того, есть возможность запирания на специальный ключ.
4. Защитная решётка на окна представляет собой сборную алюминиевую решётку в виде конструктора с метрическим сборочным и установочным крепежом на оконные конструкции. Такая решётка надёжно защитит вашего малыша от выпадения из окна.
Выбрать из многообразия механизмов и конструкций - задача непростая, каждую систему лучше увидеть собственными глазами и уже потом делать выбор. Изучить перечисленные механизмы можно в любом офисе продаж компаний «Галерея окон».