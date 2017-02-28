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Ильяс Муниров: весь дорожный транспорт "Башкиравтодора" должен быть обновлен

28 февраля 2017, 16:52
Заместитель премьер-министра Башкирии подчеркнул, что это необходимо сделать в этом году.

Всю дорожную технику в этом году необходимо в обязательном порядке обновить. Об этом заявил сегодня заместитель премьер-министра правительства Башкирии Ильяс Муниров на расширенной коллегии госкомтранса республики. Это, по его словам, в первую очередь касается техники "Башкиравтодора" и Уфы.
- Весь дорожный таннспорт требует полного первооружения, -заявил он. - В обязательном порядке это в этом году должно быть.
Необходимость обновления техники Муниров объяснил, прежде всего, проблемами с уборкой снега. Особенно сложная ситуация, по его словам, в Уфе, Аургазинском, Кармаскалинском и Архангельском районах.

#Новости#Уфалогия: Транспорт#Общество#Денис Объедкин
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