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В Уфе пройдет открытый турнир Башкирии по пятиборью

27 февраля 2017, 17:35
Посмотреть на соревнования могут все желающие.

В Уфе состоится Открытый турнир Башкирии по современному пятиборью на призы Салавата Юлаева, посвященный 70-летию первого чемпионата СССР по пятиборью и 65-летию образования Федерации современного пятиборья СССР, сообщили в Федерации современного пятиборья Башкирии.

В программе турнира - двоеборье (плавание и бег) среди юношей и девушек. В соревнованиях примут участие около 100 спортсменов.

- Оценить скорость и точность наших спортсменов в беге и стрельбе из лазерного оружия могут все желающие 3 марта в 15.00 в манеже ипподрома «Акбузат», - сообщила Медиакорсети помощник президента Федерации современного пятиборья Башкирии Анастасия Панькина. - Вход свободный.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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