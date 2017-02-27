В Уфе пройдет открытый турнир Башкирии по пятиборью

- Оценить скорость и точность наших спортсменов в беге и стрельбе из лазерного оружия могут все желающие 3 марта в 15.00 в манеже ипподрома «Акбузат», - сообщила Медиакорсети помощник президента Федерации современного пятиборья Башкирии Анастасия Панькина. - Вход свободный.