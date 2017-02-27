В Уфе пройдет открытый турнир Башкирии по пятиборью

В Уфе состоится Открытый турнир Башкирии по современному пятиборью на призы Салавата Юлаева, посвященный 70-летию первого чемпионата СССР по пятиборью и 65-летию образования Федерации современного пятиборья СССР, сообщили в Федерации современного пятиборья Башкирии.
В программе турнира - двоеборье (плавание и бег) среди юношей и девушек. В соревнованиях примут участие около 100 спортсменов.
- Оценить скорость и точность наших спортсменов в беге и стрельбе из лазерного оружия могут все желающие 3 марта в 15.00 в манеже ипподрома «Акбузат», - сообщила Медиакорсети помощник президента Федерации современного пятиборья Башкирии Анастасия Панькина. - Вход свободный.