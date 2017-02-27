В Уфе для детей, больных ДЦП, делают тренажеры из винных пробок

Уфимский центр физической реабилитации детей с ДЦП создает необычные тренажеры для своих пациентов. Их делают из самых обычных винных пробок.
- Пробки просто выкладываем в коробку, это и есть тренажер, - рассказал Медиакорсети директор центра Рашит Ахметов. – Ребенок ходит по этим пробкам, и это помогает повысить чувствительность ног.
Пока в центре только два таких тренажера. Пробки для них принесли общественники.
Все желающие могут принести ненужные пробки по адресу: г. Уфа, ул. Степана Злобина, 32.