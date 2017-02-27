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В Уфе для детей, больных ДЦП, делают тренажеры из винных пробок

27 февраля 2017, 12:33
То, что многие выбрасывают как мусор, помогает повысить чувствительность ног.

Уфимский центр физической реабилитации детей с ДЦП создает необычные тренажеры для своих пациентов. Их делают из самых обычных винных пробок.

- Пробки просто выкладываем в коробку, это и есть тренажер, - рассказал Медиакорсети директор центра Рашит Ахметов. – Ребенок ходит по этим пробкам, и это помогает повысить чувствительность ног.

Пока в центре только два таких тренажера. Пробки для них принесли общественники.

Все желающие могут принести ненужные пробки по адресу: г. Уфа, ул. Степана Злобина, 32.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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