В России алкоголь разрешат покупать по водительским правам

Среди других документов, которые можно предъявить для подтверждения возраста при покупке алкоголя - паспорт гражданина РФ и загранпаспорт, временное удостоверение личности, удостоверение личности моряка, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверение личности военнослужащего или военный билет, паспорт иностранного гражданина, вид на жительство или разрешение на временное проживание в РФ, удостоверение беженца, а также свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России.