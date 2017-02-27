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В России алкоголь разрешат покупать по водительским правам

27 февраля 2017, 17:05
Закон вступает в силу 31 марта.

В России с 31 марта при покупке алкоголя будут приниматься водительские удостоверения, следует из проекта приказа Минпромторга РФ. Документ опубликован на портале regulation.gov.ru.

В проекте представлен обновленный перечень документов, которые может потребовать продавец для того, чтобы убедиться в том, что покупатель уже совершеннолетний.

В целом перечень остался прежним, добавлены были только водительские права.

В Минпромторге уточнили, что приказ должен вступить в силу 31 марта это года.

Среди других документов, которые можно предъявить для подтверждения возраста при покупке алкоголя - паспорт гражданина РФ и загранпаспорт, временное удостоверение личности, удостоверение личности моряка, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверение личности военнослужащего или военный билет, паспорт иностранного гражданина, вид на жительство или разрешение на временное проживание в РФ, удостоверение беженца, а также свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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