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В каких районах Уфы отключат воду на этой неделе

27 февраля 2017, 11:10
МУП «Уфаводоканал» уведомило о плановых отключениях воды с 27 февраля по 5 марта.

МУП «Уфаводоканал» уведомило о плановых отключениях воды с 27 февраля по 5 марта.

В Уфе на этой неделе (с 27.02 по 05.03) запланировано отключение воды в четырех районах. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте МУП «Уфаводоканал».

Воду отключат -

во вторник, 28 февраля:

С 10.00 до 22.00 воды не будет в Октябрьском районе города по улице Зорге, 19 (Башкирский НИИ сельского хозяйства).

С 10.00 до 18.00 - в Калининском районе по следующим адресам Коммунальная, 5,6,7,8,10 (жилые дома), Гвардейская, 56/5 (Уфимское ремонтно-транспортное предприятие), Гвардейская, 40 (административное здание).

С 10 до 17 часов без холодной воды останутся горожане, проживающие на ул. Мушникова, 7, 9, 9/1 (жилые дома), Мушникова 9 корпус 1 (магазин «Робинзон).

В четверг, 2 марта:

С 10 до 17 часов воду отключат в Орджоникидзевском районе по улице ул.Мира 45, 45а, 45б, 47, 51 (жилые дома, ЖЭУ №38 и Центральный тепловой пункт №677).

С 10 до 23 часов в Советском районе отключат воду по следующим адресам ул.Бессонова, 24, 24/1, 26, 28, 28/1 (жилые дома); ул. Николая Дмитриева, 13, 15, 17, 19, 21, 21/1, 21/2, 23, Николая Дмитриева 19/1 (школа № 23)

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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