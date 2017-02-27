В Башкирии золотодобытчикам задолжали миллион рублей зарплаты

Работникам не удалось самостоятельно решить вопрос задолженности с работодателем, тогда они обратились в прокуратуру Учалинского района Башкирии. Директору предприятия прокурор внес представление с требованием восстановить трудовые права граждан, также в его отношении возбудили административное дело, которое направили в гострудинспекцию.