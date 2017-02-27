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В Башкирии золотодобытчикам задолжали миллион рублей зарплаты

27 февраля 2017, 11:12
И отдали только после прокурорского вмешательства.

Золотодобывающее предприятие «Иремельбашресурс» в прошлом году частично не выплатило зарплату 12 сотрудникам, задолжав более одного миллиона рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Работникам не удалось самостоятельно решить вопрос задолженности с работодателем, тогда они обратились в прокуратуру Учалинского района Башкирии. Директору предприятия прокурор внес представление с требованием восстановить трудовые права граждан, также в его отношении возбудили административное дело, которое направили в гострудинспекцию.

После прокурорского вмешательства работники получили просроченную зарплату.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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