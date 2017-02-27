В Башкирии жена зарезала 59-летнего супруга в День защитника отечества

59-летняя жительница Стерлитамака подозревается в убийстве своего супруга – тело мужчины нашли в квартире 23 февраля, сообщают в пресс-службе следственного комитета республики.
Как считает следствие, ночью 23 февраля в квартире супругов после совместного употребления спиртного произошел конфликт, в ходе которого женщина схватила нож и ударила им своего 59-летнего мужа, от чего тот скончался на месте. Подозреваемая написала явку с повинной.
Расследование уголовного дела продолжается, в ближайшее время женщине предъявят обвинение.