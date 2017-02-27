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В Башкирии жена зарезала 59-летнего супруга в День защитника отечества

27 февраля 2017, 14:24
Убийство произошло во время ссоры.

59-летняя жительница Стерлитамака подозревается в убийстве своего супруга – тело мужчины нашли в квартире 23 февраля, сообщают в пресс-службе следственного комитета республики.

Как считает следствие, ночью 23 февраля в квартире супругов после совместного употребления спиртного произошел конфликт, в ходе которого женщина схватила нож и ударила им своего 59-летнего мужа, от чего тот скончался на месте. Подозреваемая написала явку с повинной.

Расследование уголовного дела продолжается, в ближайшее время женщине предъявят обвинение.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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