В Башкирии жена зарезала 59-летнего супруга в День защитника отечества

Как считает следствие, ночью 23 февраля в квартире супругов после совместного употребления спиртного произошел конфликт, в ходе которого женщина схватила нож и ударила им своего 59-летнего мужа, от чего тот скончался на месте. Подозреваемая написала явку с повинной.