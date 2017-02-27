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В Башкирии возбудили дело из-за денег на строительство дома

27 февраля 2017, 12:28
Мужчина построил двухэтажный дом, получив субсидии, считают в прокуратуре.

В Башкирии возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере» из-за незаконного получения субсидии на жилищное строительство молодым семьям в Фёдоровском районе, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В 2013 году местный житель обратился в районную администрацию за получением средств господдержки, предоставив документы о трудоустройстве рабочим в агрофирму «Маяк», которая принадлежала его родственнику. На самом деле он не работал там с 2009 года.

Мужчина получил более 718 тысяч рублей, на которые построил двухэтажный деревянный дом в селе Новояушево. Суд вынес решение взыскать с подозреваемого незаконно израсходованные средства.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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