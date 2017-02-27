В Башкирии возбудили дело из-за денег на строительство дома

В Башкирии возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере» из-за незаконного получения субсидии на жилищное строительство молодым семьям в Фёдоровском районе, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В 2013 году местный житель обратился в районную администрацию за получением средств господдержки, предоставив документы о трудоустройстве рабочим в агрофирму «Маяк», которая принадлежала его родственнику. На самом деле он не работал там с 2009 года.
Мужчина получил более 718 тысяч рублей, на которые построил двухэтажный деревянный дом в селе Новояушево. Суд вынес решение взыскать с подозреваемого незаконно израсходованные средства.