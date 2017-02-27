В Башкирии на завод стройматериалов завели дело из-за долгов по зарплате

По версии следствия, с января 2015 по март 2016 года предприятие с задолженностью около 700 тыс рублей перед 23 работниками и частично невыплаченной зарплатой более 650 тыс рублей перед ними же не приняло мер по погашению задолженности. При этом на счету организации было более 50 миллионов рублей, которые направили на расчеты с контрагентами, поставщиками и выдачу в подотчет.