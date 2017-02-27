mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии на завод стройматериалов завели дело из-за долгов по зарплате

27 февраля 2017, 17:21
Хотя на счету предприятия были деньги для выплаты.

В отношении ООО «Кабаковский завод строительных материалов» в Кармаскалинском районе заведено уголовное дело по статье «Полная и частичная невыплата заработной платы свыше двух месяцев», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

По версии следствия, с января 2015 по март 2016 года предприятие с задолженностью около 700 тыс рублей перед 23 работниками и частично невыплаченной зарплатой более 650 тыс рублей перед ними же не приняло мер по погашению задолженности. При этом на счету организации было более 50 миллионов рублей, которые направили на расчеты с контрагентами, поставщиками и выдачу в подотчет.

Сейчас устанавливаются виновные лица и проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07