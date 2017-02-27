Депутаты Уфы требуют увеличить штрафы за стихийную торговлю на улицах

- Депутаты отмечают (в обосновании проекта поправок – прим.ред.), что профилактическая работа с гражданами, на которых приходится основное число нарушений, не дает ощутимого эффекта, так действующий размер штрафов воспринимается ими как «плата за место», - говорится в сообщении. - Они приводят в пример другие города Урала (Екатеринбург, Челябинск, Оренбург), где штрафы за несанкционированную торговлю для граждан превышают 3 тысячи рублей.