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Депутаты Уфы требуют увеличить штрафы за стихийную торговлю на улицах

27 февраля 2017, 17:53
Они внесли в Госсобрание-Курултай Башкирии законодательную инициативу.

Депутаты горсовета Уфы намерены добиться ужесточения штрафов за стихийную торговлю на улицах. Они внесли в Госсобрание-Курултай Башкирии проект поправок в соответствующую статью КоАП, сообщает «Коммерсантъ-Уфа».

Штрафы за несанкционированную торговлю в городах согласно проекту, могут быть увеличены:

- для граждан - с 300-500 рублей до 1-1,5 тысяч рублей;

- для должностных лиц — с 5-8 тысяч до 20-40 тысяч рублей,

- для юрлиц — с 8-10 тысяч до 50-100 тысяч рублей.

За пределами городов штраф предлагается повысить:

- для граждан - до 500 -1500 рублей,

- для должностных лиц - до 10-20 тысяч рублей,

- для юрлиц - до 20-40 тысяч рублей.

В 2016 году в Уфе участились случаи стихийной торговли - число точек выросло до 49, объяснили инициативу авторы. В 2015 году их было 34.

- Депутаты отмечают (в обосновании проекта поправок – прим.ред.), что профилактическая работа с гражданами, на которых приходится основное число нарушений, не дает ощутимого эффекта, так действующий размер штрафов воспринимается ими как «плата за место», - говорится в сообщении. - Они приводят в пример другие города Урала (Екатеринбург, Челябинск, Оренбург), где штрафы за несанкционированную торговлю для граждан превышают 3 тысячи рублей.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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