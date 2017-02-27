Депутаты Уфы требуют увеличить штрафы за стихийную торговлю на улицах

Депутаты горсовета Уфы намерены добиться ужесточения штрафов за стихийную торговлю на улицах. Они внесли в Госсобрание-Курултай Башкирии проект поправок в соответствующую статью КоАП, сообщает «Коммерсантъ-Уфа».
Штрафы за несанкционированную торговлю в городах согласно проекту, могут быть увеличены:
- для граждан - с 300-500 рублей до 1-1,5 тысяч рублей;
- для должностных лиц — с 5-8 тысяч до 20-40 тысяч рублей,
- для юрлиц — с 8-10 тысяч до 50-100 тысяч рублей.
За пределами городов штраф предлагается повысить:
- для граждан - до 500 -1500 рублей,
- для должностных лиц - до 10-20 тысяч рублей,
- для юрлиц - до 20-40 тысяч рублей.
В 2016 году в Уфе участились случаи стихийной торговли - число точек выросло до 49, объяснили инициативу авторы. В 2015 году их было 34.
- Депутаты отмечают (в обосновании проекта поправок – прим.ред.), что профилактическая работа с гражданами, на которых приходится основное число нарушений, не дает ощутимого эффекта, так действующий размер штрафов воспринимается ими как «плата за место», - говорится в сообщении. - Они приводят в пример другие города Урала (Екатеринбург, Челябинск, Оренбург), где штрафы за несанкционированную торговлю для граждан превышают 3 тысячи рублей.