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Администрация Уфы пояснила, кто должен счищать сосульки с крыш и балконов

27 февраля 2017, 16:41
В мэрии подчеркивают, что ответственность за сход наледи несут как управляющие компании, так и сами жильцы.

В администрации города подробно разъяснили, кто несет ответственность за очистку крыш домов и балконных козырьков. В мэрии подчеркивают, что ответственность за это несут не только жилищные организации, но и сами жители.

Жилищники, как пояснили в мэрии, согласно ст. 36 Жилищного кодекса отвечают за очистку исключительно общедомового имущества. Если же житель дома самовольно установил козырек над балконом, то ответственность за очистку его от наледи несет он сам. Также согласно ст. 210, 211 ГК РФ он отвечает за риск случайного повреждения имущества других лиц. Или если сосулька обрушится на человека.

- Поскольку наличие козырьков проектом дома не предусмотрено, на момент ввода многоквартирного дома в эксплуатацию козырьки над балконами на фасаде дома отсутствовали, обслуживание установленных жителями козырьков в компетенцию управляющей компании не входит, - пояснили в пресс-службе.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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