Администрация Уфы пояснила, кто должен счищать сосульки с крыш и балконов

Жилищники, как пояснили в мэрии, согласно ст. 36 Жилищного кодекса отвечают за очистку исключительно общедомового имущества. Если же житель дома самовольно установил козырек над балконом, то ответственность за очистку его от наледи несет он сам. Также согласно ст. 210, 211 ГК РФ он отвечает за риск случайного повреждения имущества других лиц. Или если сосулька обрушится на человека.