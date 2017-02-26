В Башкирии Logan на скорости протаранил фуру, есть жертвы

Два человека погибли в аварии на трассе Кропачево-Ачит в Салаватском районе Башкирии. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, 62-летний водитель «Renault Logan» врезался в остановившейся на обочине грузовик «Камаз». В результате аварии водитель легковушки и его 55-летняя супруга погибли до приезда скорой помощи. Водитель Камаза перевозившего пиломатериалы, пояснил, что за несколько минут до аварии он остановился, чтобы устранить неисправность, у грузовика не работала аварийная сигнализация и он не выставил знак аварийной остановки.