mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии Logan на скорости протаранил фуру, есть жертвы

26 февраля 2017, 09:58
Авария произошла в Салаватском районе Башкирии.

Два человека погибли в аварии на трассе Кропачево-Ачит в Салаватском районе Башкирии. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, 62-летний водитель «Renault Logan» врезался в остановившейся на обочине грузовик «Камаз». В результате аварии водитель легковушки и его 55-летняя супруга погибли до приезда скорой помощи. Водитель Камаза перевозившего пиломатериалы, пояснил, что за несколько минут до аварии он остановился, чтобы устранить неисправность, у грузовика не работала аварийная сигнализация и он не выставил знак аварийной остановки.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07