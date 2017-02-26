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«Уфа» уступила ЦСКА Кубок РФПЛ по киберфутболу

26 февраля 2017, 14:08
Финал закончился победой игрока из Москвы 0:2

13.15 - стартует первая игра финала. Зал "Колизео" в "Огнях Уфы" полон. Болельщики скандируют: Уфа! Игра началась с борьбы в центре поля.

13.19 - первый штрафной у ворот Уфы, москвичи его разыгрывают, вратарь справляется с ударом.

13.21 - Фатаи получает жёлтую карточку за фол вблизи штрафной ЦСКА. Первый тайм заканчивается без голов? Но нет.

13.22 - Гол в раздевалку, москвичи повели в счёте.

- Timon больше видит поле, - поясняет забитый мяч комментатор.

Но Ufenok77 справляется с эмоциями и в самом начале второго тайма сравнивает счёт, зрители ревут от восторга.

13.25 - вновь Уфа проводит результативную атаку, 2:1 - уже в пользу хозяев турнира.

13.27 - Timon забивает второй гол, на виртуальных часах 72 минута матча, ничья 2:2,игра может перейти в овертайм.

13.32 - на последней минуте матча Уфа пропускает гол. 3:2, первый матч заканчивается победой ЦСКА. В зале - грустная тишина.

Напомним, игра идёт до двух побед.

В перерыве Ufenok77 сосредоточен, Timon пьёт воду и вытирает пот со лба полотенцем.

13.37 - начинается второй матч, и он начинается неудачно для Уфы, быстрый гол забивает киберфутболист ЦСКА. Игроки делают замены в составе, и в принципе могут поменять тактическую схему команды.

13.41 - Фланговые атаки Уфы пока не проходят, москвичи прорываются в штрафную, и счёт 2:0 к 30-й минуте игры. Ufenok77 спокоен.

13.46 - виртуальный Фатаи дальним ударом забивает первый гол во втором матче, а буквально через несколько минут уфимцы зарабатывают пенальти и реализуют его - 2:2, так завершается первый тайм.

Страсти кипят нешуточные.

13.48 - Timon начинает второй тайм с быстрого гола. 3:2 - ЦСКА выходит вперёд.

Атаки Уфы не завершаются успехом, и Андрей Timon Гурьев завоевывает первый Кубок России по киберфутболу. А вместе с ним и ЦСКА.

Победителю вручили сам кубок и 150 тысяч рублей.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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