«Уфа» уступила ЦСКА Кубок РФПЛ по киберфутболу

13.15 - стартует первая игра финала. Зал "Колизео" в "Огнях Уфы" полон. Болельщики скандируют: Уфа! Игра началась с борьбы в центре поля.
13.19 - первый штрафной у ворот Уфы, москвичи его разыгрывают, вратарь справляется с ударом.
13.21 - Фатаи получает жёлтую карточку за фол вблизи штрафной ЦСКА. Первый тайм заканчивается без голов? Но нет.
13.22 - Гол в раздевалку, москвичи повели в счёте.
- Timon больше видит поле, - поясняет забитый мяч комментатор.
Но Ufenok77 справляется с эмоциями и в самом начале второго тайма сравнивает счёт, зрители ревут от восторга.
13.25 - вновь Уфа проводит результативную атаку, 2:1 - уже в пользу хозяев турнира.
13.27 - Timon забивает второй гол, на виртуальных часах 72 минута матча, ничья 2:2,игра может перейти в овертайм.
13.32 - на последней минуте матча Уфа пропускает гол. 3:2, первый матч заканчивается победой ЦСКА. В зале - грустная тишина.
Напомним, игра идёт до двух побед.
В перерыве Ufenok77 сосредоточен, Timon пьёт воду и вытирает пот со лба полотенцем.
13.37 - начинается второй матч, и он начинается неудачно для Уфы, быстрый гол забивает киберфутболист ЦСКА. Игроки делают замены в составе, и в принципе могут поменять тактическую схему команды.
13.41 - Фланговые атаки Уфы пока не проходят, москвичи прорываются в штрафную, и счёт 2:0 к 30-й минуте игры. Ufenok77 спокоен.
13.46 - виртуальный Фатаи дальним ударом забивает первый гол во втором матче, а буквально через несколько минут уфимцы зарабатывают пенальти и реализуют его - 2:2, так завершается первый тайм.
Страсти кипят нешуточные.
13.48 - Timon начинает второй тайм с быстрого гола. 3:2 - ЦСКА выходит вперёд.
Атаки Уфы не завершаются успехом, и Андрей Timon Гурьев завоевывает первый Кубок России по киберфутболу. А вместе с ним и ЦСКА.
Победителю вручили сам кубок и 150 тысяч рублей.