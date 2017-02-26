mkset.ru
ГлавноеВсе новости

ДТП на трассе Уфа-Янаул унесло жизнь 49-летнего мужчины

26 февраля 2017, 13:17
Машина, которой управлял погибший буквально «сложилась» пополам.

Сегодня около десяти часов утра в Благовещенском районе Башкирии, на трассе Уфа – Янаул произошла авария, которой погиб 49-летний мужчина. По предварительным данным, водитель «Daewoo Nexia» не справился с управлением при прохождении крутого поворота, и допустил занос, а затем и разворот автомобиля на 180 градусов, при этом машина оказалась на встречной полосе движения. Следовавший на встречу «Hyundai i40» не успел уйти от аварии и протаранил «Daewoo». Удар был такой силы, что автомобиль виновника аварии буквально сплющило, а водитель погиб от полученных травм.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07