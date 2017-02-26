ДТП на трассе Уфа-Янаул унесло жизнь 49-летнего мужчины

Сегодня около десяти часов утра в Благовещенском районе Башкирии, на трассе Уфа – Янаул произошла авария, которой погиб 49-летний мужчина. По предварительным данным, водитель «Daewoo Nexia» не справился с управлением при прохождении крутого поворота, и допустил занос, а затем и разворот автомобиля на 180 градусов, при этом машина оказалась на встречной полосе движения. Следовавший на встречу «Hyundai i40» не успел уйти от аварии и протаранил «Daewoo». Удар был такой силы, что автомобиль виновника аварии буквально сплющило, а водитель погиб от полученных травм.