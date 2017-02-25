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В Туймазинском районе Башкирии загорелся ветрогенератор

25 февраля 2017, 16:08
Фото пожара появилось в социальных сетях.

В ветропарке «Тюпкильды» в Туймазинском районе Башкирии сегодня произошел пожар. Как сообщают участники сообщества «БашДТП» в социальной сети Вконтакте, загорелся один из ветрогенераторов.

Пользователи предположили, что установка перегрелась из-за сильного ветра.

«Тюпкильды» является второй по установленной мощности (без учёта электростанций Крыма) ветряной электростанцией в России — 2,2 МВт. Состоит из четырёх ветроагрегатов немецкого производства.

Читатели «Медиакорсети» могут сами посмотреть, как горел ветрогенератор.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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