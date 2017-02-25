В Туймазинском районе Башкирии загорелся ветрогенератор

В ветропарке «Тюпкильды» в Туймазинском районе Башкирии сегодня произошел пожар. Как сообщают участники сообщества «БашДТП» в социальной сети Вконтакте, загорелся один из ветрогенераторов.
Пользователи предположили, что установка перегрелась из-за сильного ветра.
«Тюпкильды» является второй по установленной мощности (без учёта электростанций Крыма) ветряной электростанцией в России — 2,2 МВт. Состоит из четырёх ветроагрегатов немецкого производства.
Читатели «Медиакорсети» могут сами посмотреть, как горел ветрогенератор.