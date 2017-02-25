«Салават Юлаев» проиграл «Ак Барсу» - 1:2

«Салавату Юлаеву» не удалось обыграть татарстанский «Ак Барс». Вчерашняя игра завершилась поражением уфимцев со счетом 1:2, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.
- «Ак Барс» открыл счёт в первом периоде в большинстве. «Юлаевцы» тоже имели численное преимущество в стартовые 20 минут, но вот в отличие от хозяев не сумели своими шансами воспользоваться, - говорится в сообщении пресс-службы. - А ещё «Салават Юлаев» не сумел повторить второй период двухдневной давности. Только ближе ко второму перерыву «Салават» начал включать свои обороты на полную мощность, но этого оказалось недостаточно.
Следующий матч серии 26 февраля в Уфе.
Игорь Захаркин, главный тренер ХК «Салават Юлаев»:
- Мы проиграли выездную серию, к сожалению. Не смогли набрать очки, думаю, мы понимаем, почему так. Сделаем выводы.
- Почему решили взять тренерский запрос на эпизод с первым голом?
- Я увидел этот эпизод под воротами, мне показалось, что соперник сыграл очень агрессивно с нашим вратарем. Я ошибся.