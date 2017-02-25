«Салават Юлаев» проиграл «Ак Барсу» - 1:2

- «Ак Барс» открыл счёт в первом периоде в большинстве. «Юлаевцы» тоже имели численное преимущество в стартовые 20 минут, но вот в отличие от хозяев не сумели своими шансами воспользоваться, - говорится в сообщении пресс-службы. - А ещё «Салават Юлаев» не сумел повторить второй период двухдневной давности. Только ближе ко второму перерыву «Салават» начал включать свои обороты на полную мощность, но этого оказалось недостаточно.