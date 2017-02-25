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Первый Кубок России по киберфутболу в Уфе установил рекорды по просмотрам

25 февраля 2017, 23:48
За день матчи турнира посмотрели около трех миллионов человек.

Сегодня, 25 февраля, в Уфе состоялись матчи группового этапа и четвертьфиналы ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу, который побил все рекорды по количеству просмотров в интернете на сайтах, в социальных сетях и на телеканалах. К завершению последнего четвертьфинального матча около трех миллионов человек увидели матчи Кубка.

Вот только некоторые цифры:
Наш футбол Вконтакте - набрала более 720 тысяч просмотров
Наш футбол на YouTube - набрал более 50 тысяч просмотров
Группа esports в Одноклассниках - более около 450 тысяч просмотров
А трансляция на стриминговой платоформе Twitch, организованная телеканалом GameShow TV, вошла в ТОП-10 трансляций всех игр, проходивших в этот день, что стало для российского киберфутбола и FIFA 17 историческим достижением.

Как проходил групповой этап первого ОЛИМП Кубка России по киберфутболу, можно посмотреть прямо сейчас.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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