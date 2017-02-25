Первый Кубок России по киберфутболу в Уфе установил рекорды по просмотрам

Вот только некоторые цифры:

Наш футбол Вконтакте - набрала более 720 тысяч просмотров

Наш футбол на YouTube - набрал более 50 тысяч просмотров

Группа esports в Одноклассниках - более около 450 тысяч просмотров

А трансляция на стриминговой платоформе Twitch, организованная телеканалом GameShow TV, вошла в ТОП-10 трансляций всех игр, проходивших в этот день, что стало для российского киберфутбола и FIFA 17 историческим достижением.