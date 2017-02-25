Первый Кубок России по киберфутболу в Уфе установил рекорды по просмотрам

Сегодня, 25 февраля, в Уфе состоялись матчи группового этапа и четвертьфиналы ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу, который побил все рекорды по количеству просмотров в интернете на сайтах, в социальных сетях и на телеканалах. К завершению последнего четвертьфинального матча около трех миллионов человек увидели матчи Кубка.
Вот только некоторые цифры:
Наш футбол Вконтакте - набрала более 720 тысяч просмотров
Наш футбол на YouTube - набрал более 50 тысяч просмотров
Группа esports в Одноклассниках - более около 450 тысяч просмотров
А трансляция на стриминговой платоформе Twitch, организованная телеканалом GameShow TV, вошла в ТОП-10 трансляций всех игр, проходивших в этот день, что стало для российского киберфутбола и FIFA 17 историческим достижением.
Как проходил групповой этап первого ОЛИМП Кубка России по киберфутболу, можно посмотреть прямо сейчас.