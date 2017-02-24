В Башкирии осудят женщину, зарезавшую мужа в праздники

Как считает следствие, 1 января в одной из квартир Октябрьского во время распития алкоголя между супругами 34 и 35 лет произошла ссора. Женщина в ходе ссоры ударила супруга ножом по бедру и голове. Потерпевший скончался от полученных травм через некоторое время.