mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии осудят женщину, зарезавшую мужа в праздники

24 февраля 2017, 11:19
Ссора между супругами произошла во время распития алкоголя.

35-летняя жительница Октябрьского обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

Как считает следствие, 1 января в одной из квартир Октябрьского во время распития алкоголя между супругами 34 и 35 лет произошла ссора. Женщина в ходе ссоры ударила супруга ножом по бедру и голове. Потерпевший скончался от полученных травм через некоторое время.

Следователи собрали достаточную доказательную базу. В связи с этим уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07