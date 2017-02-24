В Башкирии осудят женщину, зарезавшую мужа в праздники

35-летняя жительница Октябрьского обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
Как считает следствие, 1 января в одной из квартир Октябрьского во время распития алкоголя между супругами 34 и 35 лет произошла ссора. Женщина в ходе ссоры ударила супруга ножом по бедру и голове. Потерпевший скончался от полученных травм через некоторое время.
Следователи собрали достаточную доказательную базу. В связи с этим уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.