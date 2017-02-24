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В Башкирии мужчина напал на сожительницу с ножом, а после попытался сделать «харакири»

24 февраля 2017, 11:52
Сейчас оба находятся в больнице.

51-летний житель Янаула подозревается в покушении на убийство, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

Как считает следствие, вчера, 23 февраля, в своей квартире в Янауле поссорились 51-летний хозяин и его сожительница 49 лет. Мужчина несколько раз ударил ее ножом, однако женщине удалось выбежать из квартиры и обратиться к соседям за помощью. Когда соседи зашли в квартиру, то увидели, что мужчина пырнул ножом себя в живот. Пару госпитализировали.

Сейчас проводятся следственные действия, устанавливающие все обстоятельства происшествия. Мужчину и женщину допросят как только будет составлено заключение врачей о возможности проведения с пациентами следственных действий.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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