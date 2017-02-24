В Башкирии мужчина напал на сожительницу с ножом, а после попытался сделать «харакири»

Как считает следствие, вчера, 23 февраля, в своей квартире в Янауле поссорились 51-летний хозяин и его сожительница 49 лет. Мужчина несколько раз ударил ее ножом, однако женщине удалось выбежать из квартиры и обратиться к соседям за помощью. Когда соседи зашли в квартиру, то увидели, что мужчина пырнул ножом себя в живот. Пару госпитализировали.