В Башкирии мужчина напал на сожительницу с ножом, а после попытался сделать «харакири»

51-летний житель Янаула подозревается в покушении на убийство, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
Как считает следствие, вчера, 23 февраля, в своей квартире в Янауле поссорились 51-летний хозяин и его сожительница 49 лет. Мужчина несколько раз ударил ее ножом, однако женщине удалось выбежать из квартиры и обратиться к соседям за помощью. Когда соседи зашли в квартиру, то увидели, что мужчина пырнул ножом себя в живот. Пару госпитализировали.
Сейчас проводятся следственные действия, устанавливающие все обстоятельства происшествия. Мужчину и женщину допросят как только будет составлено заключение врачей о возможности проведения с пациентами следственных действий.