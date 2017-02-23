В Уфе сошедшим с крыши снегом "накрыло" женщину с двухлетним ребёнком

Вчера 22 февраля, на улице Ферина в уфимском микрорайоне Инорс с крыши одного из домов произошёл сход снега, в это время рядом с домом находились женщина с двухлетним ребёнком. В результате они получили травмы, а малыша пришлось госпитализировать в детскую больницу. Как пояснили в администрации города, сейчас по данному факту ведётся проверка.