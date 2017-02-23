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В Уфе сошедшим с крыши снегом "накрыло" женщину с двухлетним ребёнком

23 февраля 2017, 12:42
Кровлю дома чистили за день до инцидента.

Вчера 22 февраля, на улице Ферина в уфимском микрорайоне Инорс с крыши одного из домов произошёл сход снега, в это время рядом с домом находились женщина с двухлетним ребёнком. В результате они получили травмы, а малыша пришлось госпитализировать в детскую больницу. Как пояснили в администрации города, сейчас по данному факту ведётся проверка.

- Кровля данного дома была очищена от снега и наледи за день до этого. Однако на фасаде дома присутствуют несанкционированные козырьки балконов, а также к дому пристоен магазин. Причины происшествия выясняются, виновные понесут наказание, - сообщили в пресс-службе главы города.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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