Рустем Ахмадинуров: Армейская служба сегодня престижна

Я служил на срочной службе с 1986 по 1988 год, сразу после 1-го курса Башгоспединститута. Тогда в стране в целях повышения интеллектуального уровня Советской Армии и для искоренения "дедовщины" стали пару лет призывать и студентов вузов. Не знаю как насчет повышения интеллекта армии, но "дедовщину" мы точно не победили. Зато, прослужив 2 года в рядах ПВО получил специальность "стрелка" и главное, закалил характер, помогающий мне когда надо терпеть, "стиснув зубы" и достигать в жизни поставленных целей. Думаю, что сегодня сохранение воинского призыва целесообразнее профессиональной армии (экономике последнюю просто не потянуть), да и сама воинская служба в течении одного года благотворно сказывается на личностном становлении молодых людей