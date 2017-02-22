В Уфе в 2016 году совершено более 21 тысячи преступлений

В Уфе в прошлом году поставлено на учет 21361 преступление, это на 0,9 процента меньше, чем в 2015 году. Такую информацию озвучил сегодня на сессии горсовета начальник УМВД России по Уфе Виталий Дудко.

В структуре преступлений основная доля приходится на хищение чужого имущества - 39,8 процента,

- преступные посягательствапротив личности - 10,8 процента,

- экономические преступления - 4,4 процента;

- факты незаконного оборота наркотических средств - 12,7процента.

Дудко также сообщил, что за год было выявлено 182 преступления против государственной власти, в том числе 168 фактов взяточничества.