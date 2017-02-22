Следователи Башкирии разберутся в причинах смерти 3-летнего малыша

В Башкирии возбуждено очередное уголовное дело по факту смерти ребенка в городской больнице. Как сообщили в пресс-службе следственного комитета по Башкирии, случай произошел в клинической больнице № 1 города Стерлитамака. 2 сентября прошлого года в эту больницу бригада «Скорой» доставила 3-летнего мальчика с подозрением на острый аппендицит, острую кишечную инфекцию. После обследования врачи приняли решение перевезти ребенка в другую больницу. Но ребенок умер в дороге. Предварительная причина смерти – осложнения острого гангренозного аппендицита.
Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего выполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
В СКР отметили, «что уголовное дело возбуждено с целью расширения возможностей установления истины по делу, так как уголовно-процессуальные рамки доследственной проверки не позволяют выполнить необходимый объем следственных действий и оперативных мероприятий».
- В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также круга ответственных лиц, возможно причастных к совершению преступления, будет назначен ряд экспертных исследований. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете.