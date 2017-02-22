Следователи Башкирии разберутся в причинах смерти 3-летнего малыша

В Башкирии возбуждено очередное уголовное дело по факту смерти ребенка в городской больнице. Как сообщили в пресс-службе следственного комитета по Башкирии, случай произошел в клинической больнице № 1 города Стерлитамака. 2 сентября прошлого года в эту больницу бригада «Скорой» доставила 3-летнего мальчика с подозрением на острый аппендицит, острую кишечную инфекцию. После обследования врачи приняли решение перевезти ребенка в другую больницу. Но ребенок умер в дороге. Предварительная причина смерти – осложнения острого гангренозного аппендицита.