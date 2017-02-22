На БСТ возобновили «Дорожный патруль»

- Мы хотим воспитывать в водителях и пешеходах ответственность за последствия своего поведения на дорогах. Кроме того в передаче планируется разъяснение новых законов касающихся участников дорожного движения, детальное рассмотрение происшествий, событий на дорогах, результаты рейдов, угоны и много другое с комментариями специалистов. Уверен, "Дорожный патруль" внесет свой вклад в формирование правосознания участников дорожного движения! Вместе мы сохраним много жизней на наших дорогах, - отметил, желая удачи творческой команде проекта, начальник УГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.