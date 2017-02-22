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На БСТ возобновили «Дорожный патруль»

22 февраля 2017, 14:02
Передача будет выходить каждую среду в 17 часов 15 минут

Управление ГИБДД МВД по РБ совместно с «Кролик продакшн». возобновили телепроект «Дорожный патруль» на телеканале БСТ. Передача будет выходить каждую среду в 17часов 15 минут. Главная задача телепроекта, по словам авторов «Дорожного патруля» профилактика аварийности на дорогах, в первую очередь предупреждение детского дорожно - транспортного травматизм.

- Мы хотим воспитывать в водителях и пешеходах ответственность за последствия своего поведения на дорогах. Кроме того в передаче планируется разъяснение новых законов касающихся участников дорожного движения, детальное рассмотрение происшествий, событий на дорогах, результаты рейдов, угоны и много другое с комментариями специалистов. Уверен, "Дорожный патруль" внесет свой вклад в формирование правосознания участников дорожного движения! Вместе мы сохраним много жизней на наших дорогах, - отметил, желая удачи творческой команде проекта, начальник УГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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