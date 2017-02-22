Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов Урала Рахимова

Мосгорсуд признал законными действия следователя по делу сына первого президента Башкирии Урала Рахимова, экс-главы "Башнефти", который обвиняется в хищении денег при продаже акций этой нефтяной компании, сообщают РИА Новости.
Адвокат настаивал на «синхронизации» уголовного дела против Рахимова с постановлением о прекращении уголовного дела в отношении Владимира Евтушенкова – владельца АФК «Система».
- Согласно постановлению о прекращении дела в отношении Евтушенкова, факт того, что он якобы перечислил более 5 миллиардов долларов на подконтрольные Рахимову счета, не нашел подтверждения. Если Евтушенков не перечислял деньги, то логично, что Рахимов их и не получал, — отметил адвокат Сергей Макаренко.
Следственный комитет пришел к выводу, что Евтушенков покупал акции не по заниженной стоимости.