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Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов Урала Рахимова

22 февраля 2017, 15:12
Адвокаты экс-главы «Башнефти» ссылались на прекращении дела Евтушенкова.

Мосгорсуд признал законными действия следователя по делу сына первого президента Башкирии Урала Рахимова, экс-главы "Башнефти", который обвиняется в хищении денег при продаже акций этой нефтяной компании, сообщают РИА Новости.

Адвокат настаивал на «синхронизации» уголовного дела против Рахимова с постановлением о прекращении уголовного дела в отношении Владимира Евтушенкова – владельца АФК «Система».

- Согласно постановлению о прекращении дела в отношении Евтушенкова, факт того, что он якобы перечислил более 5 миллиардов долларов на подконтрольные Рахимову счета, не нашел подтверждения. Если Евтушенков не перечислял деньги, то логично, что Рахимов их и не получал, — отметил адвокат Сергей Макаренко.

Следственный комитет пришел к выводу, что Евтушенков покупал акции не по заниженной стоимости.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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