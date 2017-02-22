Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов Урала Рахимова

- Согласно постановлению о прекращении дела в отношении Евтушенкова, факт того, что он якобы перечислил более 5 миллиардов долларов на подконтрольные Рахимову счета, не нашел подтверждения. Если Евтушенков не перечислял деньги, то логично, что Рахимов их и не получал, — отметил адвокат Сергей Макаренко.