«Газпром» совместно с немецкой Linde построит завод у Балтийского моря

«НИПИ НГ «Петон» подписал контракт с немецкой компанией The Linde Group. «Петон» будет выступать как генеральный подрядчик в строительстве завода, который займется производством, хранением и отгрузкой сжиженного природного газа (СПГ). Комплекс планируется возвести на берегу Балтийского моря, рядом с КС «Портовая», принадлежащей ПАО «Газпром».
Как сообщают «Новые Известия», природный газ для комплекса «Портовая СПГ» будет поставляться компрессорной станцией «Портовая». КС - отдел трубопровода «Северный поток». Запланированная годовая мощность самого завода - 1,5 миллиона тонн продукции..
В соответствии с условиями контракта, Linde выступает лицензиаром проекта и предоставит базовую технологию и оборудование для криогенных установок завода. Использовать будут технологию LIMUM®, с применением собственных патентованных спиральновитых теплообменных аппаратов. Технология вмещает в себя многоступенчатую систему сжижения со смешанным хладагентом. Такой процесс позволит добиться наибольшей эффективности. Завершить постройку планируется в декабре 2018 года.
Как сказал гендиректор компании «Петон» Игорь Мнушкин, работа первоклассных мировых практик совместно с российским инжинирингом и наукой позволит добиться большого успеха, несмотря на сжатые сроки реализации проекта.
Гендиректор компании Linde AG Вольфганг Бюхеле отметил, что работа по возведению комплекса является приоритетом для его компании. Она станет ступенью развития стратегически важных отношений в области криогенной переработки и сжижения природного газа между «Газпромом» и The Linde Group.
Это не первый совместный проект немецкого предприятия и научно-исследовательского проектного института нефти и газа «Петон». У компаний уже есть опыт сотрудничества по дальневосточному «Амурской ГПЗ». Российское предприятие также имеет большой опыт в адаптации зарубежных технологий для строительства и проектирования крупномасштабных проектов «под ключ», как в России, так и в СНГ. Инжиниринговый гигант Linde также имеет опыт мирового уровня в области переработки природного газа. Компания является крупнейшим в России производителем промышленных, пищевых, медицинских и специальных газов.