«Газпром» совместно с немецкой Linde построит завод у Балтийского моря

Это не первый совместный проект немецкого предприятия и научно-исследовательского проектного института нефти и газа «Петон». У компаний уже есть опыт сотрудничества по дальневосточному «Амурской ГПЗ». Российское предприятие также имеет большой опыт в адаптации зарубежных технологий для строительства и проектирования крупномасштабных проектов «под ключ», как в России, так и в СНГ. Инжиниринговый гигант Linde также имеет опыт мирового уровня в области переработки природного газа. Компания является крупнейшим в России производителем промышленных, пищевых, медицинских и специальных газов.