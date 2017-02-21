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В ФК «Уфа» будет играть защитник сборной Словении

21 февраля 2017, 17:17
Трудовое соглашение с Бояном Йокичем рассчитано на 1,5 года.

Футбольный клуб «Уфа» заключил контракт с защитником Бояном Йокичем. Трудовое соглашение с игроком рассчитано на 1,5 года с возможностью продления еще на один сезон, сообщает пресс-служба ФК «Уфа».

Словенский игрок имеет неплохой опыт игр в различных клубах Италии, Франции, Испании и Англии. В сборной Йокич дебютировал в 19-летнем возрасте 28 февраля 2006 года в гостевом товарищеском матче с Кипром. В настоящее время Йокич является основным левым защитником национальной сборной, за которую он провёл уже более 80 матчей.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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