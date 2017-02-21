В ФК «Уфа» будет играть защитник сборной Словении

Словенский игрок имеет неплохой опыт игр в различных клубах Италии, Франции, Испании и Англии. В сборной Йокич дебютировал в 19-летнем возрасте 28 февраля 2006 года в гостевом товарищеском матче с Кипром. В настоящее время Йокич является основным левым защитником национальной сборной, за которую он провёл уже более 80 матчей.