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В Башкирии вор и убийца пенсионерки пойдет под суд

21 февраля 2017, 14:01
Серийный преступник обвиняется в серийных нападениях на женщин.

40-летний житель Мелеузовского района обвиняется в совершении преступлений по трем статьям «Убийство, сопряженное с разбоем», «Покушение на убийство, сопряженное с разбоем» и «Разбой», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

В феврале этого года в селе Троицкое обвиняемый пробрался с целью кражи через окно в квартиру 89-летней пенсионерки. Злоумышленник зарезал ее ножом, похитил 40 тысяч рублей, накопленных с пенсии, и скрылся. Через некоторое время его задержали полицейские.

Также было установлено, что в мае 2014 года он спрятался в сарае одной из местных жительниц с целью кражи, но та зашла в сарай, чтобы покормить кур. Тогда преступник ударил ее поленом по голове, залез в дом, не нашел ничего ценного и скрылся. Женщину удалось спасти.

По делу провели 30 экспертных исследований, допросили 100 свидетелей по делу. Обвиняемый в совершении преступлений сознался. Сейчас уголовное дело направлено в суд.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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