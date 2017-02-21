В Башкирии вор и убийца пенсионерки пойдет под суд

Также было установлено, что в мае 2014 года он спрятался в сарае одной из местных жительниц с целью кражи, но та зашла в сарай, чтобы покормить кур. Тогда преступник ударил ее поленом по голове, залез в дом, не нашел ничего ценного и скрылся. Женщину удалось спасти.