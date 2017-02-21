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По факту ЧП в аэропорту Уфы проводится доследственная проверка

21 февраля 2017, 15:45
Вчера вечером самолет авиакомпании «Саратовские авиалинии» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Уфимская транспортная прокуратура организовала проверку, в связи с выкатыванием воздушного судна Як-42 за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в международном аэропорту "Уфа". Об этом сообщили в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры.

Напомним, что вечером 20 февраля самолет, выполнявший рейс по маршруту Новый Уренгой-Уфа, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы примерно на 25 метров. Воздушное судно принадлежало авиакомпании ОАО "Саратовские авиалинии". На борту судна находилось 53 пассажира. Никто не пострадал. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

- Выясняются причины произошедшего. По результатам организованной проверки будет решен вопрос о необходимых мерах прокурорского реагирования ,следует из сообщения.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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