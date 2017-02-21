По факту ЧП в аэропорту Уфы проводится доследственная проверка

Напомним, что вечером 20 февраля самолет, выполнявший рейс по маршруту Новый Уренгой-Уфа, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы примерно на 25 метров. Воздушное судно принадлежало авиакомпании ОАО "Саратовские авиалинии". На борту судна находилось 53 пассажира. Никто не пострадал. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.