Башкирия заняла 25 место в рейтинге регионов по качеству жизни

Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ и ряд других регионов в 2016 году сохранили лидерские позиции в пятом рейтинге качества жизни населения в российских регионах, который подготовило рейтинговое агентство «РИА Рейтинг». Башкирия заняла в прошлом году 25 место, потеряв 4 позиции по сравнению с 2015 годом (21 место). В десятке «отстающих» также не произошло существенных изменений: замыкают рейтинг Тува и Ингушетия. Вместе с тем ряд регионов, в том числе Крым и Севастополь, за год смогли существенно улучшить свои позиции.