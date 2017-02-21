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Башкирия заняла 25 место в рейтинге регионов по качеству жизни

21 февраля 2017, 11:19
В 2016 году регион ухудшил свои позиции на 4 пункта, по сравнению с 2015 годом

Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ и ряд других регионов в 2016 году сохранили лидерские позиции в пятом рейтинге качества жизни населения в российских регионах, который подготовило рейтинговое агентство «РИА Рейтинг». Башкирия заняла в прошлом году 25 место, потеряв 4 позиции по сравнению с 2015 годом (21 место). В десятке «отстающих» также не произошло существенных изменений: замыкают рейтинг Тува и Ингушетия. Вместе с тем ряд регионов, в том числе Крым и Севастополь, за год смогли существенно улучшить свои позиции.

При составлении рейтинга учитывались 72 показателя, которые объединены в 11 групп, характеризующих все основные аспекты условий проживания в регионе – от уровня экономического развития и объема доходов населения до обеспеченности населения различными видами услуг и климатических условий в регионе проживания.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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