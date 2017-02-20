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Видео: В Уфе сгорели две автоцистерны, перевозившие газ

20 февраля 2017, 09:24
Горение опасного груза удалось ликвидировать лишь спустя три часа.

Вчера 19 февраля, в пригороде Уфы загорелись сразу два большегруза, перевозившие пропан. Для тушения пожара были привлечены 23 единицы техники, и 61 человек личного состава пожарной охраны и МЧС. Горение удалось ликвидировать лишь спустя час, а полностью потушили пожар через 3 часа. На протяжении всех работ по тушению пожара, сохранялась угроза взрыва, поэтому трасса М5 была перекрыта. Водители вынуждены были ехать в объезд через микрорайон Дёма. Как уточнили в пресс-службе регионального МЧС, жертв и пострадавших нет.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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