В Уфе выбрали лучших учителей года

В Уфе подвели итоги конкурсов «Учитель года столицы Башкортостана» и «Учитель года башкирского языка и литературы столицы Башкортостана», сообщает пресс-служба администрации города. Всего в конкурсе приняли участие 47 учителей, 23 из них приняли участие в конкурсе "Учитель года башкирского языка и литературы".