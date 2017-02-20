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В Уфе выбрали лучших учителей года

20 февраля 2017, 11:35
Всего в конкурсе приняли участие 47 учителей.

В Уфе подвели итоги конкурсов «Учитель года столицы Башкортостана» и «Учитель года башкирского языка и литературы столицы Башкортостана», сообщает пресс-служба администрации города. Всего в конкурсе приняли участие 47 учителей, 23 из них приняли участие в конкурсе "Учитель года башкирского языка и литературы".

Победителем конкурса «Учитель года столицы Башкортостана – 2017» стала Юлия Линд, учитель предмета "Мировая и художественная культура" лицея № 52.

Победителями конкурса «Учитель года столицы Башкортостана – 2017» в номинациях стали:

«Учитель русского языка и литературы» - Регина Закирова, школа №156;

- «Учитель татарского языка и литературы» - Венера Садыкова, школа №104 имени М. Шаймуратова;

- «Педагогический дебют» - Эльвира Ямгутдинова, учитель истории гимназии №93;

- «Педагогическая надежда» - Юлай Салимгареев, учитель башкирского языка и литературы школа №95.

Лучшим учителем башкирского языка и литературы Уфы признана Гульсум Мунасипова, школа №88.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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